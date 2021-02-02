مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسيلتقي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي ومديرو عموم المياه بالمستفيدين كل يوم ثلاثاء من الساعة 1 ظهراً إلى 3 مساء، وذلك في مقار الشركة وفروعها في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف.وأوضح الغامدي أن هذه الخطوة التي بدأتها الشركة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع العملاء لتجويد الخدمة المقدمة لهم وحل أي مشكلة قد تواجه العميل والاستماع إلى ملاحظاتهم.وأكد أن الشركة تعمل من خلال قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني إلى تقديم أرقى الخدمات للعملاء والتعريف بجميع التعليمات التي تضمن حق العميل من خلال توصيل رسالة الشركة للاستفادة من خدماتها، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع المستفيدين.// انتهى //11:52ت م0046