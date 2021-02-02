جيزان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان أمس، 345 جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .وأكد بن سعيدان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مبيناً أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة وفرض المخالفات على المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق "بلدي".// انتهى //11:54ت م0047