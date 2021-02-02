الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأعلنت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" في جامعة الملك سعود، إطلاق "جائزة جسر للريادة في الرياضيات" للفصل الدراسي الحالي، وتشكيل لجنتها الإشرافية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية "جسر" الدكتور بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة، إضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم، وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي، وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.وأضاف أن لجنة الجائزة انتهت من إعداد الدليل التنظيمي للجائزة، مشيرًا إلى أن الإدارة التنفيذية للجائزة ستستقبل المشاركات خلال هذا الفصل الثاني من العام الدراسي 1442هـ بإحدى الفئات المتعلقة بمعلم الرياضيات وهي: "المبادرات الإبداعية"، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وجهت تعميماً لجميع إدارات التعليم لدعوة المعلمين و المعلمات، للمشاركة في الجائزة.من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: ‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.وأشار إلى أن الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بدأت بفرع "المبادرات الإبداعية"، التي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمي الرياضيات ومشرفيها، وكذلك المؤسسات التعليمية.وأفاد أن المستهدفين من فروع الجائزة بعامة هم : معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي، ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم، وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.ودعا الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الجائزة إلى تصفح الرابط https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409 .// انتهى //13:17ت م0073