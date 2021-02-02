سكاكا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس المجلس الرئيسي للمرصد الحضري، تقرير الدورة الثانية لمؤشرات المرصد الحضري.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من مساعديه، حيث اطلع سموه على التقرير والمؤشرات التي تناولها.وأكد سموه على الدور الكبير للمرصد الحضري، الذي يعد داعماً لصناعة القرار من خلال مؤشراته الحضرية المختلفة، لما لها من دور مهم لإبراز الجهود والإيجابيات وأوجه القصور وتحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة لتتم دراستها وطرح الحلول والآليات المناسبة للمعالجة، وأن ذلك ما يتم التطلع إليه خلال الفترة القادمة من عمل المرصد.واعتمد سموه مؤشرات المرصد الحضري في المنطقة والبالغة 169 مؤشراً، تناولت أهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتعكس مؤشرات رؤية المملكة 2030م، وأيضا مجموعة من برامج التنمية العالمية والمحلية وتضع توصيفا للحالة الحضرية لمدن المنطقة في ضوء قياسات كمية ومقارنات من خلال مؤشرات المرصد، التي تسهم في مجموعها بإعداد رؤية شاملة للتنمية ودعم متخذي القرار على المستويات كافة .وأعرب سموه عن شكره للجهود التي قامت بها أمانة المنطقة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.// انتهى //13:20ت م0074