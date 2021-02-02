الجزائر 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واستعرضا آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبًا في القاهرة.واهتمت بانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، أمس، لافتة النظر إلى إشادة مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، في كلمة لها لدى افتتاح الملتقى، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة.وتناولت صحف الثلاثاء، إعلان الجيش في ميانمار حال الطوارئ لمدة عام، وتعيين القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هيلنغ، رئيسًا موقتا للبلاد، إضافة إلى اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين في الدولة.ورصدت صحف الجزائر في أخبارها الدولية الأخرى، آخر الإحصاءات حول جائحة كوفيد-19، مخبرة عن أن ما يزيد عن 103.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556.// انتهى //13:20ت م0075