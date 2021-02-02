الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأقام برنامج فنتك التدريبي أمس، حفلاً لتخريج 86 متدربًا في النسخة الثالثة للبرنامج، الذي تعددت مجالات عملهم في تخصصات مختلفة، مثل: البرمجة، والتسويق، والقانون، والتمويل، وتطوير الأعمال، وتطوير المنتجات، وعلم وتحليل البيانات، والتخطيط الاستراتيجي.وشارك في هذه النسخة للبرنامج 24 جهة، لتمهيد الطريق لشابات وشباب الوطن، ليسهموا في صناعة مستقبل التقنية المالية في السعودية، ليضعوا أولى خطاهم على أعتاب مستقبل مهني واعد في قطاع التقنية المالية.وعبر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف في كلمته خلال الحفل، عن سعادته برؤية جيل جديد واعد يسهم في صناعة مستقبل القطاع المالي، مؤكداً دور البنك المركزي السعودي الساعي إلى دعم مبادرات فنتك السعودية.من جانبها، أوضحت مدير مبادرة فنتك السعودية نجود المليك أن فنتك ملتزمة بتطوير البرنامج التدريبي وزيادة الفرص التدريبية، وربطه بفرص وظيفية في سوق العمل، مفيدة أن البرنامج خرج 86 متدربًا اُستقطب منهم 30 لوظائف في قطاع التقنية المالية.وصُمّم البرنامج لتوفير بيئة حقيقية تعكس تجربة فعلية للعمل في قطاع التقنية المالية للمتدربين، ولتسهيل الحصول على فرص عمل في القطاع، كما يسعى البرنامج لتعزيز مهارات وتمكين المتدربين لاكتساب الخبرة العملية الفريدة، وتوظيف المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.واستهدف البرنامج ثلاثة فئات "طلاب الجامعات، وحديثي التخرج، وذوي الخبرة"، ويأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ إتاحة فرص التدريب والتعلم لجميع لشابات وشباب الوطن وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، وتراوحت الفترات التدريبية للمتدربين من شهرين إلى سبعة أشهر اكتسبوا فيها المعرفة، والخبرة، والمهارات اللازمة في سوق العمل.// انتهى //13:20ت م0076