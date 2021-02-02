أبها 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسألزمت أمانة منطقة عسير المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي الأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس "كوفيد ـ 19 " مع التأكد من تفعيل تطبيق "توكلنا"في جمع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطاً لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية، لافتًا إلى متابعة الإجراءات ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.// انتهى //13:26ت م0078