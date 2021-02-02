الخليل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم طفلان من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين وشابين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ثلاثة فلسطينيين من بلدة تفوح غربًا بعد تفتيش منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.// انتهى //13:33ت م0080