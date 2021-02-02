عمّان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأكد الوزيران - وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم، استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، كما استعرضا التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة المصالح والقضايا العربية.وأكدا استمرار التشاور والتنسيق إزاء هذه التطورات وفي جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.// انتهى //15:01ت م0117