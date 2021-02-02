بيروت 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة جنوب لبنان لمسافة حوالي 166 مترا، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //15:01ت م0118