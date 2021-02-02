نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واساطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم في اتصال هاتفي، على صحة مبارك بن علي بن علاس آل سالم، إثر العملية الجراحية التي أجراها ،متمنياً له الشفاء العاجل.وعبر بن علاس عن شكره لسمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز على سؤاله واطمئنانه.كما قدم سموه تعازيه لناصر بن منصور آل الحارث أحد منسوبي إمارة المنطقة في وفاة والدته , سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.وعبر آل الحارث عن شكره لسموه على تعازيه ومواساته.// انتهى //15:02ت م0120