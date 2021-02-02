بريدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، منصة القصيم للتسوق لتعزيز الاستثمار وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية للتسويق لمنتجات المنطقة.واستمع سموه عقب التدشين، لشرحٍ من أمين لجنة تنمية الاستثمار بالإمارة الدكتور يوسف العريني عن المنصة التي تهدف إلى دعم وتحفيز التحول الرقمي في تسويق منتجات المنطقة، ومراحل التنفيذ، مبرزاً مميزات المنصة منها استعراض المتاجر والمنتجات ودعم اللغة الإنجليزية وسهولة الانضمام لها لأي متجر في المنطقة، مشيراً إلى أن عدد المتاجر المنضمة حالياً للمنصة 30 متجراً، وهناك العديد من المعايير والاشتراطات لقبول المنتج.وثمن العريني دعم سمو أمير منطقة القصيم لهذه المنصة وكل البرامج الاقتصادية في المنطقة، مقدماً شكره للمشاركين والداعمين لهذه المنصة.إثر ذلك شاهد الأمير فيصل بن مشعل والحضور عرضاً مرئياً عن المنصة التي جاءت بمشاركة عدد من الجهات المعنية.فيما أشاد سموه بمنصة القصيم للتسوق التي تعد إحدى المبادرات لتعزيز الاستثمار في المنطقة التي تهدف إلى رفع نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية نظير ماتوفره المنصة من تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات وسهولة الوصول إليها عبر التقنية.وأشار إلى أن من أهداف المنصة التسويق لمنتجات القصيم بطريقة احترافية، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة ، ونقل المنتجات من السوق المحلي إلى السوق العالمي ، وزيادة العوائد المالية والإنتاجية للمنشآت التجارية بالمنطقة.حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسن الوزان، وعدد من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //15:06ت م0124