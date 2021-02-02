الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" بمكتبه بقصر الحكم اليوم , الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية في دورته الخامسة.وحث سموه أعضاء جمعية "إنسان" على بذل الجهود حتى تستطيع الجمعية مواصلة مسيرتها في رعاية الأيتام، مشيداً بما حققته الجمعية من أداء متميز خلال جائحة كورونا من برامج ومبادرات نوعية قدمت لهم.واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وكان من بينها اعتماد تقرير المراجع القانوني للحساب الختامي لأداء الجمعية المالي لعام 2019م, الذي يظهر نمو وتطور نفقات الجمعية على الأيتام، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، قدمت لهم الرعاية المادية والمعنوية من خلال 20 فرعاً، منها خمسة فروع في مدينة الرياض، و 15 فرعاً في المحافظات, وجاري العمل على افتتاح الفرع الواحد والعشرين في محافظة الدرعية , كما تم إعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2021 حيث من المتوقع أن تنفق الجمعية خلال هذا العام مبلغ 361 مليون ريال.و تضمن الاجتماع عرض تقرير مبادرات "إنسان" لمواجهة جائحة كورونا التي نفذتها خلال الجائحة لجميع مستفيديها بالرياض ومحافظاتها، حيث شملت أربع مبادرات رئيسية يتفرع من كل مبادرة عدد من البرامج المتنوعة تلبي احتياجات المستفيدين كافة ، وبلغ اجمالي ما أنفقته "إنسان" خلال الجائحة أكثر من 52 مليون ريال.فيما استعرض المجلس إجراءات انتخابات مجلس الإدارة للدورة السادسة التي تبدأ من شهر إبريل 2021م حتى فبراير 2026م، واعتمد المجلس بعد ذلك الموازنة التقديرية لعام 2021م.وفي ختام الاجتماع، قدم سموه شكره وتقديره لجميع من أسهم في دعم الجمعية، وحثهم على مواصلة الدعم .// انتهى //15:06ت م0125