الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس في مقر الهيئة اليوم ، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وبريطانيا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.واطّلع السفير البريطاني على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة، وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة بريطانيا في ذات المجال.// انتهى //15:06ت م0126