المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم, أعمال مشروعين للخدمات البيئيّة بمحافظة ينبع, وذلك ضمن خُطط تحديث وتطوير البُنيّة التحتية لخدمات المياه والخدمات البيئية بالمنطقة, لرفع مستوى نسب الخدمة وعدد المستفيدين.وأكد سموه خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني, وعددا من المسئولين بالشركة, أهمية الالتزام بإنجاز مشاريع الشركة بالمنطقة خلال الوقت المُحدد لها, لتحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المنطقة, للإسهام في تنمية الخدمات وتطويرها على الوجه الأكمل.كما شاهد سموه عرضا مرئيا عن مشاريع البُنية التحتية للخدمات البيئية بمحافظة ينبع, والمشروعين الجديدين التي تتجاوز قيمتهما 126 مليون ريال, حيث يتضمن المشروع الأول استكمال شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بمحافظة ينبع بقيمة 95 مليون ريال تقريباً, لأحياء (المشهد - البندر - السميري - الإمارة ), لعدد (٥٧،٢٠٠) مُستفيد, والمشروع الثاني وهو محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمركز ينبع النخل بقيمة تتجاوز الـ31 مليون ريال, بطاقة ٦٠٠٠ م3/ في اليوم, وفق المواصفات القياسية المُعتمدة, وبتقنية المعالجة الثلاثية التي تتيح استخدام المياه المُعالجة لأغراض صناعية وزراعية متعددة, ويصل عدد المستفيدين من المشروع لـ (٢٥،٠٠٠) مُستفید.من جانبه, أوضح المهندس يماني أن مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحافظة ينبع, سيُسهم في رفع الإصحاح البيئي والضرر من الاعتماد على المصارف المنزلية الخاصة في تلك الأحياء, مُبيناً أن محطة المعالجة بمركز ينبع النخل تأتي ضمن خُطط تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف بالمراكز الرئيسية للمحافظات, وفق معايير معدلات النمو العمراني والسكان بما يوفر متطلبات التنمية وتطوير وتحسين الخدمات التي تُحقق التنمية المتوازنة بين جميع محافظات منطقة المدينة المنورة.// انتهى //15:10ت م0127