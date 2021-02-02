نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود التي تقدمها الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر", وما يقدم من خدمات مقدرة لذوي الإعاقة الذين يعدون فئة غالية على الجميع.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، المشرف العام على فرع "جستر" الدكتور محمد بن علي القحطاني وعدد من منسوبات الفرع.وقال سموه: "إن بلادنا ولله الحمد سباقة للعمل التطوعي والخيري في مختلف المجالات ونسعد بتقديم كل ما يمكن من الخدمات لفرع منطقة نجران الذي يقوم بأدوار مقدرة، وأشكر منسوبي ومنسوبات الفرع كافة ".وتسلم سموه خلال اللقاء العضوية الفخرية للجمعية السعودية للتربية الخاصة، ثم اطلع على تقرير عن أعمال فرع الجمعية بالمنطقة ، كما اطلع على نسخة من المجلة الثقافية "جستر" في منطقة نجران، إضافةً إلى دليل الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالمنطقة.// انتهى //15:19ت م0128