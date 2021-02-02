بريدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، 48 متقاعداً هذا العام من منسوبي إمارة المنطقة.وعبر سموه عن شكره لكل من أسهم في تقدم هذه المنطقة في شتى المجالات , وقال :"أنتم جزء من عملية البناء التي ساعدت المنطقة في تقدم خطواتها نحو التطوير ودفع عجلة التنمية" ، مبدياً اعتزازه بجهودهم التي هي خير شاهد لهم على ولائهم وحبهم لوطنهم ، وحرصهم على خدمة المنطقة وأهاليها.وألقى مدير إدارة المستشارين بالإمارة سابقاً محمد المشيقح كلمة المتقاعدين بهذه المناسبة .وفي نهاية التكريم التقطت الصور التذكرية لسمو الأمير فيصل بن مشعل مع المتقاعدين.حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكلاء الإمارة وعدد من المسئولين بالمنطقة .// انتهى //15:20ت م0129