اجتماعي / سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرم 48 متقاعداً من منسوبي إمارة منطقة القصيم
الثلاثاء 1442/6/20 هـ الموافق 2021/02/02 م واس
بريدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس
كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، 48 متقاعداً هذا العام من منسوبي إمارة المنطقة.
وعبر سموه عن شكره لكل من أسهم في تقدم هذه المنطقة في شتى المجالات , وقال :"أنتم جزء من عملية البناء التي ساعدت المنطقة في تقدم خطواتها نحو التطوير ودفع عجلة التنمية" ، مبدياً اعتزازه بجهودهم التي هي خير شاهد لهم على ولائهم وحبهم لوطنهم ، وحرصهم على خدمة المنطقة وأهاليها.
وألقى مدير إدارة المستشارين بالإمارة سابقاً محمد المشيقح كلمة المتقاعدين بهذه المناسبة .
وفي نهاية التكريم التقطت الصور التذكرية لسمو الأمير فيصل بن مشعل مع المتقاعدين.
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكلاء الإمارة وعدد من المسئولين بالمنطقة .
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15:20ت م
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