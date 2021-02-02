الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستنظم أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني غداً , برنامج "حوار مع مستشار"، عن بعد وذلك بعنوان "فن تحويل سلوكياتك السلبية إلى إيجابية" ، حيث يستضيف اللقاء المدرب في مجال تطوير الذات الدكتور علوي عطرجي.ويتناول اللقاء عددًا من مسببات السلوك السلبية، والعوامل التي تساعد على التخلص منها، كما يستعرض العوامل التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية، والتخلص من السلوكيات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية.يذكر أن برنامج "حوار مع مستشار" يقام كل أسبوعين مرةً عن بعد للرجال والسيدات في الساعة 8 مساءً، ولمدة ساعة ونصف.ودعت الأكاديمية الراغبين في التسجيل عن طريق الرابط الآتي: https://kd.kacnd.org/ .// انتهى //15:33ت م0131