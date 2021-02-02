الباحة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، لبحث توحيد الجهود في جذب الاستثمار, واستعراض الفرص الاستثمارية الحقيقية بالمنطقة ومحافظاتها وتقديم مبادرات رجال الأعمال، بمشاركة أمانة المنطقة, وفروع وزارات البيئة والمياه والزراعة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والإعلام بالمنطقة , ولجنة عقارات الدولة, والغرفة التجارية الصناعية بالباحة .وشدد سموه على تنفيذ توصيات الاجتماع ميدانيًا وبمدة زمنية تحقق النتائج والأهداف، مع الحرص أن يكون هذا الاجتماع "استثنائيًا" للبدء في دور عملي يحقق لمنطقة الباحة الاستفادة من جميع المواقع الاستثمارية والحرص على جذب المشاريع النوعية للمنطقة.واطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي يوضح جهود أمانة المنطقة ويستعرض متغيرات الفرص الاستثمارية من 145 فرصة استثمارية في العام 2019م إلى عرض 255 فرصة في العام 2021م، والتسويق لها عبر بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية "فرص"، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات التي وجه سمو أمير المنطقة بتقديمها للمستثمرين من حيث استحداث وتخصيص مواقع أنشطة الباعة الجائلين وزيادة المدد الإيجارية ورفع نسب الإعفاء وطرح عدد من الاستثناءات للأنشطة الكبيرة وغيرها من الإجراءات المحققة لجذب المستثمرين.ووجه الأمير حسام بن سعود بالرفع عاجلًا بجميع المواقع القابلة للاستثمار مع ضرورة حصر أراضي الأوقاف التي بلغت أكثر من 1500 وقف بالمنطقة وإمكانية التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتسهيل استثمارها للمنطقة تجاريًا وخدميًا والاستفادة من عوائدها لدعم الأوقاف, كذلك رفع تقارير عاجلة مشتملة على جميع الأراضي التي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي يجب أن تُستثمر ليستفيد منها المواطن والمنطقة بشكل عام، خصوصًا أن بعض هذه الأراضي تزيد مساحتها عن مليون م2 ومن الممكن استثمارها في زراعة البن والزهور والدواجن وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تهم رجال الأعمال والمهتمين بهذه الأنشطة.كما أكد أهمية دخول شباب وشابات المنطقة في مجال الاستثمار من خلال الاستفادة من البرامج الداعمة التي وفرتها القيادة الرشيدة لدعم شباب الأعمال ليصبحوا من أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة الذين نثق دائمًا بطموحاتهم وقدرتهم على تحقيقها, وتنفيذ خطة إعلامية تسويقية تتوافق مع حجم الفرص الاستثمارية، مع تسليط الضوء على "بوابة الباحة للاستثمار" التي تضم جميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة وتحتوي على دراسات جدوى مجانية، مع تحديد مواقعها وجميع بياناتها عبر الرابط albaha-gate.com، حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يحتوي عليها .وقدم سموه شكره لجميع الجهات المعنية على كل الجهود المقدمة في السابق, مبينًا أن توصيات هذا الاجتماع ستكون شاملة لإعداد برامج زمنية يمكن من خلالها ضخ استثمارات نوعية هدفها خدمة المواطن وزائري المنطقة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 .// انتهى //16:13ت م0147