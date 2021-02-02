تبوك 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, الخطة الميدانية في المباني المدرسية والتعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والتي بدأت في تنفيذها إدارة الأمن والسلامة المدرسية وذلك بمشاركة فرق العمل في إدارة الموارد البشرية.وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم العُمري أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا , وأهمية الوعي وتثقيف المجتمع التعليمي بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة في هذا الصدد.// انتهى //16:21ت م0152