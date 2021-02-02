الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبيرغ.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:35ت م0156