الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم سفيرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الهولندية بهية تهذيب.وجرى خلال اللقاء الذي تم عن بُعد بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وما قامت به في هذا المجال، منوهًا بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //17:05ت م0158