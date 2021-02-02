إسلام آباد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة "دير السفلى" شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، حيث رُصد موقع الإرهابيين الثلاثة وقُضي عليهم خلال تبادل إطلاق النار.وأضاف أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال زعماء قبليين موالين للحكومة، وكانوا متورطين في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في السابق، موضحًا أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة خلال العملية.// انتهى //17:08ت م0159