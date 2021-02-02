القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسدفعت عمليات شراء من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0% مسجلاً 55ر11637 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 15ر1% ليصل إلى 52ر2414 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 04ر1% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 66ر3448 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر708 مليارات جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 5ر6 مليارات جنيه.// انتهى //17:08ت م0160