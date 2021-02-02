الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسوقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، حيث مثل المركز الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور سعود بن صالح السرحان، والمدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس.ويأتي توقيع المذكرة في إطار سعي مركز الملك فيصل إلى توثيق أوجه التعاون وتمتين العلاقات الثنائية مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات البحوث والدراسات.وتهدف المذكرة إلى إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشروعات المشتركة، وتوفير الدعم لإنجاح البرامج والمبادرات تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، التي تسعى للنهوض بالمجتمع السعودي في جميع المجالات، منها توفير تعليم يستجيب لتحديات المستقبل، ويُخرِّج أجيالًا تحمل مشعل النهضة والتنمية في البلاد. // انتهى //17:13ت م0161