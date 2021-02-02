الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الدكتور جبريل إبراهيم، في مقر إقامته في الخرطوم اليوم، بالسفير الروسي لدى الخرطوم، فلاديمير جلتف.وجرى خلال اللقاء بحث الأدوار التي يمكن أن تلعبها موسكو في دعم اتفاق السلام وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لإنجاحه، إضافة لمسيرة العلاقات السودانية الروسية، ودعم الفترة الانتقالية.// انتهى //17:30ت م0164