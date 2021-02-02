القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يزور مصر حاليًا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في مختلف المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، فضلًا عن التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.وأشار راضي إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية أكد من جانبه الحرص على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما في المجال التجاري والاقتصادي، وكذلك الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، مُعربًا في الوقت ذاته عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.// انتهى //17:31ت م0166