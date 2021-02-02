بروكسل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي معارضته لقرار السلطات في كوسوفو إقامة سفارة في القدس.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، أن موقف الاتحاد الأوروبي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة، موضحًا أن الوضعية النهائية للقدس يجب تحديدها ضمن مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح المتحدث أن على كوسوفو إذا كانت لديها طموحات في الاندماج الأوروبي ونيل العضوية، أن تلتزم بخيارات السياسة الخارجية الأوروبية.وأضاف أن كوسوفو تلقت ما يزيد عن مليارين و700 مليون يورو من المساعدات في الفترة الماضية ويجب أن يؤخذ ذلك في الحسبان.// انتهى //17:31ت م0167