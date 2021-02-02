الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأطلقت جمعية "سند" لدعم الأطفال المرضى بالسرطان اليوم حملة فبراير السنوية تحت شعار "معدنهم ذهب" للتبرع بالدم للأطفال المرضى بالسرطان، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.وأكدت سمو الأميرة عادلة أن هدف الحملة هو تأمين الدم اللازم للأطفال وللمرضى، وتوعية المجتمع بأهمية ذلك من خلال توفير كل ما يسهم في صالحه وخدمته، مبينةً أن الحملة تقام سنويًا بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مثنيةً على من أسهم وقدم دعمه لنجاح الحملة.وتهدف الحملة إلى إيجاد بيئة داعمة، وتجنيد الموارد المساندة بكفاءة وفعالية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال المرضى بالسرطان وذويهم، والإسهام في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتكافل بين مختلف القطاعات وجمعية سند، وإثراء المحتوى الإعلامي وتوجيهه نحو خدمة المجتمع.وتتضمن الحملة حملات للتبرع بالدم والتوعية والتثقيف بمرض سرطان الأطفال وبالجمعية وأهدافها ورسالتها في المجمعات التجارية ومجمعات الأعمال والأبراج المكتبية، يصاحبها حملات إعلامية من خلال القنوات التقليدية والإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.ويذكر أن العالم يحتفي سنويا في 15 فبراير باليوم العالمي لمرض سرطان الأطفال للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله.// انتهى //17:36ت م0168