الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستنظم هيئة الأفلام ندوة افتراضية غدًا, وذلك لمناقشة ظروف العام المنصرم من زواياه السينمائية على مستوى الإنتاج، والمهرجانات، والتغييرات في صناعة الأفلام في ظل جائحة كورونا، إلى جانب الحديث عن مستقبل صناعة الأفلام في المملكة.وتستضيف الندوة التي ستبث في تمام الساعة السابعة مساءً عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على "يوتيوب" كلاً من الكاتب والناقد السينمائي طارق الخواجي، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي، ويديرها المخرج محمد السلمان.وتتناول الندوة الافتراضية عددًا من المحاور، منها الإنتاج السينمائي خلال عام 2020 تحت ضغط الجائحة من حيث العرض والتنفيذ والمشاركات المختلفة، ووجهات نظر المتحدثين حول ما أنتج خلال العام المنصرم، ومستقبل الصناعة السينمائية ما بعد كورونا، بالإضافة إلى النجاحات والخسائر سينمائياً في ذات العام.وتهدف هيئة الأفلام من تنظيم الندوة إلى إثراء المشهد السينمائي السعودي بنقاشات نقدية مع المختصين في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على ظروف صناعة الأفلام وفنونها وقضاياها، مع ما يوفره ذلك من مد جسور التواصل بين نخبة المهتمين بالصناعة الفيلمية في المملكة.// انتهى //18:29ت م0173