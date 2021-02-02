القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واساختتمت اليوم فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي نفذ على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية المصرية .وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وعدد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية المصرية مع نظيرتها من الدول الصديقة .// انتهى //18:59ت م0178