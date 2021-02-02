تونس 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اليوم، عن إطلاق الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "البرمجة والزخرفة"، والذي سيعقد من 8 إلى 15 فبراير 2021.ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى نشر ثقافة علوم البرمجة في المجتمع العربي وخاصة المعلمين والتلاميذ وكل المهتمين بالتقانات الحديثة من أجل إبراز طاقاتهم وقدراتهم وذلك بتوفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير يساعد في تعليم أساسيات البرمجة لكل الأعمار وخاصّة الناشئين منهم لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصّصات جديدة عبر إشراكهم بمسابقات البرمجيات الشيّقة والممتعة، كما يهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى تنمية مهارات تربوية علميّة أساسية تعزّز الإبداع والتفوق والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة والفنون بما يتوافق مع منهج "ستيام" العالمي.// انتهى //18:59ت م0179