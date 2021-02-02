القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسفاز فريق الإنتاج الحربي على مضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "خالد بشارة" بالغردقة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //18:59ت م0180