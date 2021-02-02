أبوظبي 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي، اليوم برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسعيهما لفتح آفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:18ت م0182