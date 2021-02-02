رفحاء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسشهد سوق "الفقع" بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة خلال هذه الأيام.وتتعدد أنواع الفقع المعروضة في السوق, بحسب ما يُجلب من المناطق البرية القريبة من المحافظة بكميات وأحجام متفاوتة, ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي الذي يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 250 ريالاً, وتتفاوت حسب الكمية والحجم.وعُرف "الفقع" بأنه "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويكثر وجوده بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.// انتهى //19:24ت م0183