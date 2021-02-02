حائل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه السادس عشر لموسم سباقات العام الحالي والذي سيقام على ميدان فروسية حائل.وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 1600 متر بمشاركة 89 جواداً، مبيناً بأن الشوط الأول خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح مواليد 2018، أما الشوط الرابع فخصص لـ"مفتوح أفراس"، وجاء الشوط الخامس "مفتوح الدرجات".// انتهى //19:41ت م0186