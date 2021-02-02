الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسالتقى وزير العدل السوداني الدكتور نصرالدين عبدالباري بمكتبه ببرج العدل اليوم، بالمدير القطري للبنك الدولي لدى السودان وأريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، الدكتور عثمان دايون الذي يزور الخرطوم حاليا.وعبر المدير القطري للبنك الدولي خلال اللقاء عن رغبة البنك الدولي في الاستمرار في دعم وتحسين وضع الاستثمار في السودان، مشدداً على أهمية تنظيم مؤتمر يهدف لوضع إستراتيجية لجذب المستثمرين للاستثمار في السودان؛ خاصة بعد عودة السودان للنظام الدولي وزيادة فرص التعاون الدولي.// انتهى //19:43ت م0187