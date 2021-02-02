عام / جامعة جدة تطلق اللقاء الثاني الافتراضي للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية
الثلاثاء 1442/6/20 هـ الموافق 2021/02/02 م واس
جدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس
أطلقت جامعة جدة اليوم, ملتقى الابتعاث الثاني وتستمر فعالياته إلى يوم غد , حيث خصص يومه الأول للالتقاء بالجامعات البريطانية ، فيما خصص يومه الثاني للقاء الجامعات الأمريكية.
ويهدف الملتقى الموجه لجميع طلاب الدراسات العليا المعيدين والمحاضرين من منسوبي الجامعة - طلاب وطالبات - الراغبين في الابتعاث لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج إلى توفير القبول لهم في مختلف التخصصات بالجامعات البريطانية والأمريكية ، وتقديم العديد من الخدمات والمعلومات والاستشارات الإرشادية والأكاديمية للالتحاق بأفضل البرامج والتخصصات التعليمية.
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19:49ت م
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