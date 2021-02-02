الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الأحد القادم، سلسلة من الدروس العلمية في مساجد وجوامع محافظة بقيق بعد صلاتي المغرب والعشاء، تتضمن دروساً في متن القواعد الأربع بمسجد النور، وشرح الأصول الثلاثة بمسجد عثمان بن عفان بالدغيمية، وتفسير كلمة التوحيد بجامع الجويه، وتستمر ثلاثة أسابيع.وتأتي هذه الدروس ضمن برنامج (دعوة ودولة) الذي ينفذه الفرع في محافظات ومراكز المنطقة .// انتهى //20:50ت م0194