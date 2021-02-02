كانبيرا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسأبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى متدنٍ تاريخي عند 0.1 %، في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم.وقال المصرف في بيان: "مع مواجهة أستراليا فترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال ".كما قرر المصرف الاستمرار بسياسة التيسير الكمي (طبع مزيد من الأموال) من خلال شراء سندات إضافية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي، صادرة عن الحكومة الأسترالية والولايات والمقاطعات.وسيقوم المصرف بإجراء عمليات الشراء هذه بمعدل 5 مليارات دولار أسترالي في الأسبوع ابتداءً من منتصف أبريل القادم، بعد انتهاء برنامج شراء السندات الحالي.// انتهى //21:18ت م0197