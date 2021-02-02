جنيف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسأعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، نتائج المرحلة الأولى من التصويت لاختيار أعضاء الحكومة الليبية الموحدة المؤقتة.وأكدت ويليامز عدم حصول أي من المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي الليبي على الحد الأدنى من النسبة المطلوبة البالغة 70، مشيرةً إلى الانتقال للمرحلة الثانية من التصويت بعد تشكيل قوائم انتخابية.وأدلى أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي اليوم بأصواتهم لانتخاب المجلس الرئاسي الانتقالي حتى موعد الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر القادم، وسيقومون هذا الأسبوع خلال الاجتماعات المنعقدة في سويسرا بالتصويت لاختيار رئيس وزراء جديد.// انتهى //21:41ت م0200