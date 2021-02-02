عواصم 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم على خلفية تفاؤل المستثمرين حيال الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الوباء وترقبهم تطورات برامج التطعيمات في القارة الأوروبية وسط تراجع أعداد الإصابات العالمية.وتركز الأسواق الأوروبية على تطورات فيروس "كورونا"، ويأمل المستثمرون بتلقي الاتحاد الأوروبي قريباً المزيد من إمدادات اللقاحات، بعد عدة أسابيع من النزاعات والخلافات مع مصنعي اللقاح حول نقص الإمدادات بسبب قضايا الإنتاج.كما يترقب المستثمرون صدور بيانات النمو الأولية الخاصة بمنطقة اليورو خلال الربع السنوي الأخير من 2020م في وقت لاحق اليوم.وارتفع "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.6 في المئة مسجلاً 403 نقاط، كما صعد "فوتسي 100" البريطاني 0.2 في المئة عند 6477 نقطة.وارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.6 في المئة عند 13705 نقاط، كما صعد "كاك" الفرنسي 0.9 في المئة مسجلاً 5509 نقاط.// انتهى //21:43ت م0201