إسلام آباد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واساتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية، وأكد البلدان عزمهما على الدخول في اتفاقية التجارة التفضيلية بهدف تعزيز التبادل التجاري.جاء ذلك خلال مباحثات مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والاستثمار عبدالرزاق داود مع المسؤولين في أوزباكستان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى طشقند.وأفاد بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين اتفقا كذلك على إحياء المجلس التجاري المشترك بين باكستان وأوزباكستان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.// انتهى //21:45ت م0202