القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم، من نظيره البرتغالي أوجستو سانتوس سيلفا.وتناول الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها قضية سد النهضة وملف عملية السلام والأزمة الليبية والأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط.// انتهى //21:46ت م0203