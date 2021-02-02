كانبيرا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصالاً هاتفياً اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وجرى خلال الاتصال تبادل المعلومات حول جائحة كورونا وإستراتيجيات اللقاح وتأثيرها على الاقتصاد بين البلدين، كما ناقشا تطوير تقنيات الطاقة الجديدة معًا، ومصالحهما في المحيطين الهندي والهادئ، ومخاوفهما المشتركة والعميقة بشأن الأحداث في ميانمار.// انتهى //21:52ت م0205