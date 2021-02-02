اجتماعي / "دور الوالدين في تعزيز المناعة الفكرية لدى الأبناء" دورة تدريبية بالسيح
الثلاثاء 1442/6/20 هـ الموافق 2021/02/02 م واس
السيح 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس
تقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج غداً ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "دور الوالدين في تعزيز المناعة الفكرية لدى الأبناء"، بالتعاون مع مركز تنمية الطفل والأسرة "شدن" .
وتأتي الدورة التي ينفذها الدكتور محمد الصويغ ، ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية في مدن ومراكز وقرى الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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22:52ت م
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