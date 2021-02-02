السيح 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج غداً ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "دور الوالدين في تعزيز المناعة الفكرية لدى الأبناء"، بالتعاون مع مركز تنمية الطفل والأسرة "شدن" .وتأتي الدورة التي ينفذها الدكتور محمد الصويغ ، ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية في مدن ومراكز وقرى الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //22:52ت م0217