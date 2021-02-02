تبوك 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسوقّع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري اليوم بمقر الإدارة, مذكرة تفاهم مع عميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي, للتعاون في المجالات الثقافيه وإقامة الملتقيات والندوات والمحاضرات التوعويه و تبادل الخبرات العلمية والمهنية.وأوضح المهندس المطيري أن هذه المذكرة تأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الإدارة والجهات ذات العلاقة لتقديم برامج ذات جودة عالية للخريجين والمتدربين تتناسب مع إحتياجات سوق العمل .من جهته أكد الدكتور عبدالله العنزي حرص كلية الغد على توطيد العلاقات والروابط بينها وبين كافة الجهات الحكومية والأهلية، مشيداً بما شاهده من إمكانات وتجهيزات وفرتها المؤسسة لمتدربيها في المنشآت التدريبية التابعة لها بمنطقة تبوك.//انتهى //22:53ت م0218