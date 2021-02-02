سكاكا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسوقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خلال جولة رقابية ميدانية اليوم، على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) في عدد من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم و"الكافيهات".وشملت الجولة العديد من المنشآت التجارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية، وضبط 12 مخالفة وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المقيمين، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".// انتهى//23:19ت م0220