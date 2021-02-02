ثقافي / أدبي الشمالية يُنظِّم ورشة العمل الثانية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي بالمنطقة
الثلاثاء 1442/6/20 هـ الموافق 2021/02/02 م واس
طريف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس
نظّم النادي الأدبي الثقافي في منطقة الحدود الشمالية اليوم ، ورشة العمل الثانية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة ، بمشاركة عدد من المهتمين بالتراث والموروث, وذلك في مقر معهد المسار للتدريب بمحافظة طريف.
وجرى خلال الورشة التي قدمها رئيس النادي ماجد المطلق، مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الفنون الآدائية ، والمهارات والمعارف المرتبطة بالطبيعة والكون، وبالصقّارة ، وبالفنون الحرفية التقليدية، والتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات الاجتماعية والاحتفالات.
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