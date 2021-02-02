طريف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنظّم النادي الأدبي الثقافي في منطقة الحدود الشمالية‬ اليوم ، ورشة العمل الثانية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة ، بمشاركة عدد من المهتمين بالتراث والموروث, وذلك في مقر معهد المسار للتدريب بمحافظة طريف.وجرى خلال الورشة التي قدمها رئيس النادي ماجد المطلق، مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الفنون الآدائية ، والمهارات والمعارف المرتبطة بالطبيعة والكون، وبالصقّارة ، وبالفنون الحرفية التقليدية، والتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات الاجتماعية والاحتفالات.// انتهى //23:25ت م0222