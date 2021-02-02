القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره البنك الأهلي سلبياً في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 17 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //23:40ت م0225